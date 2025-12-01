Logoteleclubitalia

“Oltre il campo”: presentato il report per il superamento dell’insediamento rom di via Carrafiello a Giugliano

Si chiama “Oltre il campo” il report dell’associazione nazionale 21 luglio presentato oggi nell’aula consiliare di Giugliano. Una fotografia dettagliata della comunità di via Carrafiello. La fase 1 del cosiddetto progetto “Ma. Rea.” già sperimentato in luoghi come Asti e Collegno per il superamento dei campi.

Tra i progetti già messi in atto per questo campo rom, c’è quello della scolarizzazione che vede al momento un centinaio di bambini iscritti.  Un lavoro dettagliato avviato dal commissario prefettizio e portato avanti dall’attuale amministrazione comunale.

VIDEO: 

