“Oltre il campo”: presentato il report per il superamento dell’insediamento rom di via Carrafiello a Giugliano

Si chiama “Oltre il campo” il report dell’associazione nazionale 21 luglio presentato oggi nell’aula consiliare di Giugliano. Una fotografia dettagliata della comunità di via Carrafiello. La fase 1 del cosiddetto progetto “Ma. Rea.” già sperimentato in luoghi come Asti e Collegno per il superamento dei campi.
Tra i progetti già messi in atto per questo campo rom, c’è quello della scolarizzazione che vede al momento un centinaio di bambini iscritti. Un lavoro dettagliato avviato dal commissario prefettizio e portato avanti dall’attuale amministrazione comunale.
VIDEO: