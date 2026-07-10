Obesità, tra prevenzione e cure: ne parliamo con l’esperta

L’obesità è una complessa patologia cronica caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo, con gravi ripercussioni sulla salute cardiovascolare e metabolica. Spesso ridotta a un semplice problema estetico o di forza di volontà, richiede in realtà un approccio terapeutico multidisciplinare e personalizzato.

Per approfondire le cause, i rischi e le strategie di prevenzione, vi invitiamo a seguire l’intervista video alla Dott.ssa Vania D’Alterio, biologa nutrizionista del Salus Medical Center di Giugliano.