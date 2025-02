Un nuovo sistema di videosorveglianza è in arrivo a Sant’Antimo. Occhi elettronici che serviranno per un maggiore controllo della città ma aiuteranno in particolare la polizia municipale nel contrasto a sversamento illeciti di rifiuti e rispetto del codice della strada.

E’ prevista anche l’installazione di due telecamere con la lettura delle targhe che in automatico verificano rc auto e revisione dei veicoli.