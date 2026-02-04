Nuovo ospedale di Giugliano, confermata la realizzazione: confronto con ASL Napoli 2 Nord e progetto ampliato

Il nuovo ospedale di Giugliano si farà. L’amministrazione comunale conferma una scelta politica chiara, supportata da atti concreti e da un confronto costante con Regione Campania e ASL Napoli 2 Nord. Un passaggio decisivo è arrivato con l’incontro tenutosi oggi in Comune con la direzione dell’ASL, che ha consentito di riattivare il tavolo tecnico e fare il punto sullo stato della progettazione della nuova struttura sanitaria destinata alla città.

Un ospedale di livello superiore e attrattore territoriale

Durante il confronto, l’amministrazione ha chiesto che il nuovo presidio venga ripensato in una prospettiva più ampia rispetto al progetto originario, valutando la possibilità che in futuro possa essere classificato come ospedale di livello superiore. L’obiettivo è renderlo un forte attrattore sanitario a scala territoriale, capace di rispondere non solo ai bisogni di Giugliano ma anche dell’area circostante.

Area più estesa nella localizzazione originaria

Per sostenere questa visione, è stata esplicitata la volontà di destinare un’area più ampia, sempre nella localizzazione originaria, rispetto a quella inizialmente individuata. Una scelta che si inserisce nella fase di redazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) e che consentirà non solo la costruzione dell’opera, ma anche eventuali ampliamenti futuri in linea con le disposizioni del piano sanitario regionale.

Sinergia istituzionale e recepimento nel PUC

Il Comune ha ribadito la piena disponibilità a recepire questa impostazione nel nuovo piano urbanistico, lavorando in sinergia con l’ASL Napoli 2 Nord e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Un percorso condiviso che punta a garantire tempistiche certe, sostenibilità urbanistica e una struttura moderna, efficiente e pronta a crescere nel tempo.

Non annunci, ma un percorso già avviato

L’amministrazione sottolinea che non si tratta di ipotesi o annunci, ma di una volontà amministrativa chiara e di un iter già avviato. Il traguardo è la realizzazione di un nuovo ospedale moderno, adeguato ai bisogni del territorio e capace di evolvere in base alle future esigenze sanitarie.