“L’attivazione del nuovo impianto per i rifiuti a Ponte Riccio a Giugliano previsto per lunedì rappresenta l’ennesimo tradimento e penalizzazione di questo territorio da parte del PD e del centrosinistra, che avevano promesso per Giugliano, il cui territorio ricade nella Terra dei Fuochi, solo bonifiche e risanamento ambientale”.

Nuovo impianto a Giugliano, FDI: “È tradimento Pd e M5s”

E’ quanto affermano il coordinatore e il consigliere comunale di FdI di Giugliano, Emanuele Bifaro e Pasquale Ascione, in una nota congiunta con la dirigente nazionale del partito presieduto da Giorgia Meloni, Gabriella Peluso, candidata al Senato, e il Capogruppo regionale e Coordinatore provinciale di FdI Michele Schiano Di Visconti, candidato alla Camera.

“Inoltre l’ipocrisia e la incapacità politica dei 5 stelle sono davanti agli occhi di tutti – aggiungono Bifaro, Ascione Peluso e Schiano – in quanto hanno sbandierato l’approvazione di un emendamento per bloccare la costruzione dell’impianto di Ponte Riccio e, oggi in maniera spudorata ci vengono a dire che esso vale per il futuro come se il futuro non fosse già oggi con l”inaugurazione dell’ennesimo impianto che resterà anche dopo perché non servirà solo per le ecoballe ma che verrà utilizzato anche per l’ulteriore trattamento dei rifiuti. PD e 5 stelle potevano e dovevano evitare a Giugliano questo ennesimo colpo. Siamo certi che il 25 settembre i cittadini se ne ricorderanno”.

