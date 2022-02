Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le nuove norme sulla durata del Green Pass e sulle quarantene scolastiche.

Nuovo decreto approvato, cambiano le regole su scuola e Green pass

“Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura”, ha detto il premier Draghi. “Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti”.

Nella bozza del decreto si legge che “nelle scuole secondarie di primo grado (le scuole medie), nelle scuole secondarie di secondo grado (le superiori) e nel sistema di istruzione e formazione professionale con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti”. I bambini da 0 a 6 anni andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al Covid.

“Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2″, si legge ancora. Le nuove misure sulla scuola, green pass e sistema delle fasce di colore dovrebbero entrare in vigore da lunedì 7 febbraio.

“Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione – spiega ancora la bozza – l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la Didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni”. Per quanto riguarda la durata del green pass, si legge che “la certificazione verde Covid-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”.