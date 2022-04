Ritorna un nuovo appuntamento con C’era Una Volta, l’unico programma tv dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile in cui si sfidano le scuole del territorio. Da 20 anni il programma tv condotto da Carmen Cadalt, coinvolge centinaia e centinaia di studenti che si appassionano al favolista giuglianese e alle sue opere grazie alla sfida televisiva. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, si riparte co il progetto culturale nato da una idea di Anna Pia Oranges nel 2001 con l’intento di promuovere lo scrittore giuglianese che ha inventato il genere fiabesco. La sfida di questa sera vedrà protagonisti i ragazzi della scuola Ada Negri di Villaricca e un nuovo ingresso: l’istituto fratelli Maristi di Giugliano.

La fiaba del giorno su cui saranno incentrati i quiz sarà La Gatta Cenerentola recitata dall’attrice Teresa Barretta. Anche quest’anno, “Mr Notaio” , Domenico Fontanella, verificherà l’andamento della competizione. Chi si aggiudicherà la sfida proseguirà il percorso per aggiudicarsi la finale del 20 Maggio in diretta dal Parco Commerciale Grande Sud che quest’anno ospiterà tutte le puntate. Chi, invece, non riuscirà ad aggiudicarsi la puntata potrebbe essere ripescato. Chi avrà totalizzato il miglior punteggio tra le scuole escluse potrà rientrare in gioco. In palio come sempre un montepremi di libri per arricchire la biblioteca scolastica. Non mancheranno premi speciali e tante sorprese.

Non perdete il secondo appuntamento con “C’era una Volta…” questa sera alle 21.00 su Teleclubitalia e ondemand nella sessione dedicata sull’Applicazione dell’emittente.