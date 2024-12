Nuova scossa di terremoto nell’Alto Casertano, tutti i comuni coinvolti

Trema di nuova la terra nel casertano. Una scossa di magnitudo 2.7 è stata localizzata a Roccamonfina ieri, 10 dicembre, alle 20 e 03, nello stesso epicentro dove si è registrata il 7 dicembre la scossa di magnitudo 3.6 che ha fatto danni sul territorio. La profondità è stata di 4 chilometri e 700 metri.

Nuova scossa di terremoto a Roccamonfina, tutti i comuni coinvolti

A darne notizia è l’INGV. I sismografi dell’Istituto l’hanno rilevata alle ore 20.03 ora italiana ad una profondità di 5 km. L’evento sismico è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito anche nei comuni limitrofi, tra cui Carinola, Teano e Sessa Aurunca. Al momento non si segnalano danni né feriti. Il terremoto dovrebbe essere legato alla faglia del Sud Appennino.

Ben più rilevate la scossa del 7 dicembre scorso, che ha causato danni a tetti, comignoli e alla struttura di una scuola di Roccamonfina. Il terremoto del 7 dicembre, di magnitudo maggiore e avvenuto ad una profondità minore, era stato chiaramente avvertito i numerosi comuni dell’Alto Casertano e anche in diverse aree della provincia di Napoli. Dopo la scossa erano stati vari i Comuni che avevano deciso di tenere chiuse le scuole in via precauzionale e di avviare controlli su strade e viadotti, ma non erano emersi danni significativi.