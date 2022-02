Il ministro Roberto Speranza firma una nuova ordinanza e stabilisce così di fatto la fine della quarantena per chi proviene da Paesi extra Ue. In parole semplici, per entrare in Italia basterà esibire semplicemente il Green Pass oppure un tampone negativo.

Anche se l’emergenza sanitaria non è finita il governo ha deciso di semplificare la pratica per che proviene dall’esterno e sostenere il settore del turismo. Dunque un altro passo verso una vita normale.

L’ordinanza del ministro Speranza

“Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza che prevede che a partire dal primo marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extra europei le stesse regole già vigenti per i Paesi europei. Per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del Green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo”.

Si tratta di nuovo step verso la normalità e che dovrebbe dire addio allo stato di emergenza previsto il prossimo 31 marzo.