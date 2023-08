Napoli, nuova ondata di calore: le previsioni per Ferragosto

Sole a afa a Ferragosto a Napoli e in tutta la Campania. Sulla regione, a partire da domani 13 agosto, è in arrivo un nuovo anticiclone africano. Le temperature però, fanno sapere gli esperti, che però non supereranno le punte di 31-32 gradi di massime.

Napoli, nuova ondata di calore: previsioni per Ferragosto

Sul capoluogo campano, sole ovunque e cielo sgombro da nubi: temperature in lieve rialzo ma nelle medie stagionali, con 31 gradi di valori massimi.

Al momento non sono previsti rischi per ondate di calore, anche perché umidità ed afa sono in forte calo. Un Ferragosto, dunque, caldo ma non rovente su Napoli e provincia, ideale per grigliate all’aperto o per qualche tuffo in mare.

Allerta caldo in Italia

I primi due bollini gialli indicano una situazione di pre allerta per il rischio di ondate di calore nelle città di Perugia e Firenze. Per la giornata di oggi i bollini gialli riguarderanno 7 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Roma e Torino. Nella giornata di domenica saliranno a 9, ovvero Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone Milano, Roma, Torino, Trieste e Verona. Sempre domenica passeranno dal giallo all’arancione le città di Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia.