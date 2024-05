Il sabato sera di Giugliano si tinge di rosa “Aspettando il Giro d’Italia”. Il comune a nord di Napoli sarà attraversato dalla corsa rosa domenica 12 maggio che da Avezzano porterà i ciclisti fino a Napoli.

Per preparsi al meglio il Comune di Giugliano e la Città Metropolitana di Napoli hanno organizzato per sabato 11 maggio in piazza Annunziata una serata-evento condotta da Paola Mercurio. Durante la serata che precede il grande evento di ciclismo, non poteva mancare anche l’iniziativa promossa dal gruppo “Ciclopasseggiando Giugliano” che da tempo promuove la mobilità alternativa in città. Dalle ore 20 in piazza Gramsci è previsto il raduno aperto a tutti per una passeggiata in bici nel centro cittadino, che per l’occasione sarà chiuso al traffico veicolare. Per i partecipanti in omaggio anche la maglia rosa speciale del traguardo intergiro che domani sarà attraversato in via Domitiana. “Ringraziamo per il sostegno l’assessore Rosa Verde. Vi aspettiamo in tanti per pedalare con noi” dicono i rappresentati del gruppo Ciclopasseggiando.

In programma poi dal palco di piazza Annunziata il tenore Carmine De Domenico che interpreta brani classici della musica Italiana, Pasquale Marrone che interpreta i brani di Claudio Baglioni, la cantante Fortuna Cafasso con brani di musica leggera, Joy Cabarrios in Musica anni ‘90.

A seguire la Samba Brasiliana con esibizione di ballerine del Tabita Silva Samba Rio Show. Esibizione di ballo a cura di una scuola di danza locale. E una sfilata con indossatrici professioniste che presenteranno capi di alta moda di brand locali. Non mancherà il momento Cabaret con intrattenimento comico di Rosario Verde.