Notte di paura al Vomero sabato sera per un incendio divampato in via Kerbaker, nel cuore della movida. In circostanze ancora da chiarire tre auto sono andate in fiamme, impegnando per quasi un’ora i vigili del fuoco nelle operazione di spegnimento.

Notte di paura a Napoli, a fuoco tre auto nel cuore della movida

Secondo una possibile ricostruzione, il rogo è partito da un’auto 50 dopo un cortocircuito innescato dall’impianto stereo. Da lì le fiamme si sono estese ad altre due macchine e ad alcuni scooter parcheggiati a bordo carreggiata. Non ci sono stati feriti e gli occupanti dell’automobile più piccola che ha scatenato l’incendio hanno abbandonato in tempo l’abitacolo prima che fosse troppo tardi.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme sotto gli occhi di decine di curiosi accorsi dai locali della zona e dalle strade limitrofe. La zona interessata dall’incendio e le carcasse dei veicoli bruciati sono state sequestrate questa mattina dopo i rilievi delle forze dell’ordine, a cui spetterà il compito di fare piena luce sulla vicenda.