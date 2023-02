Faceva da corriere della droga per il suo cliente un noto avvocato del foro di Napoli di cui non sono state diffuse le generalità. Portava cellulare e panetti di droga. Il momento della consegna avveniva durante i colloqui. Ed è così che il Gip di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un legale e del suo assistito.

Santa Maria Capua Vetere, consegna droga al cliente del carcere: in manette l’avvocato

Le indagini a carico dei due arrestati sono scattate dopo una perquisizione personale. Terminato infatti il colloquio tra l’avvocato ed il detenuto all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, il cliente è stato trovato in possesso di quattro panetti da circa 100 grammi ciascuno di “hashish”, di un micro telefonino con scheda SIM e caricabatteria con cavetto occultati sulla sua persona.

Sono stati effettuati successivamente altri accertamenti all’esito dei quali è stata emessa la misura cautelare nei confronti di entrambi. L’avvocato ed il detenuto sono stati sottoposti rispettivamente alle misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere. Il professionista verrà anche radiato dall’albo degli avvocati e non potrà più esercitare la sua attività. In corso indagini per accertare altre eventuali consegne effettuate tra gli stessi soggetti.