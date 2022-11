Una donna di 76 anni è morta dopo essere stata accoltellata dalla nipotina di 16 anni al culmine di una lite. La tragedia è avvenuta in una casa di via Tavernelle a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Per Ermenegilda Candreva, conosciuta come Gilda in paese, purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate.

Nonna uccisa a coltellate dalla nipotina dopo una lite: arrestata 16enne

I fatti ieri sera, intorno alle 19 e 15. L’adolescente è stata fermata e trasportata in ospedale per delle ferite al braccio. La dinamica e il movente dell’omicidio sono ancora da chiarire: sulla vicenda stanno indagano i Carabinieri della compagnia di Agropoli. Tra le prime ipotesi, quella che la giovane abbia colpito la nonna con un coltello al termine di una lite. Sul posto, ieri sera, è giunto anche il magistrato di turno, con la Procura di Salerno che ha aperto un fascicolo d’indagine sulla vicenda. Presenti anche i tecnici della scientifica che hanno eseguito i rilievi del caso. La ragazza sarebbe stata trovata in stato di choc e in lacrime, mentre usciva dalla casa della vittima. La salma della donna è stata sequestrata e portata all’ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli, dove verrà disposta l‘autopsia nei prossimi giorni.