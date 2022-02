E’ in lacrime Nonna Margherita. La popolare star del web piange per Mariagrazia Imperato, la nipote che l’ha resa celebre con video e siparietti che in questi anni hanno spopolato su Facebook e Instagram. Le condizioni della ragazza, ricoverata da settimane a Londra per un problema cardiaco, non sono ancora delle migliori. Il peggio sembrava alle spalle e invece ora la situazione è di nuovo precipitata nelle ultime ore.

Nonna Margherita in lacrime: “Mariagrazia non è uscita dal pericolo”

A informarci sullo stato di salute della giovane è la pagina di Nonna Margherita. “Sono giorni di grande fragilità per noi – spiega un post – perché Mariagrazia è ancora in ospedale, in cardiologia, e purtroppo ancora non è uscita dal pericolo, vi chiediamo amore e sensibilità”. Nel video che accompagna l’aggiornamento sulle condizioni della Imperatrice si vede Nonna Margherita parlare ai suoi fan davanti a una telecamera. “Chiedo la grazia alla Madonna. Non riesco a mangiare più senza di te – dice l’anziana – ma come faccio a venire lì? E’ troppo lontano. Piango sempre e penso sempre a te. Io non ti lascio. Dammi notizie”.

Nella giornata di ieri la nonna ha spiegato che è stato il suo onomastico, ma che il giorno di festa è stato infelice per le brutte notizie che arrivano Oltremanica. “Oggi è il mio onomastico – si legge in un post apparso ieri – ma io mi sento distrutta e avvilita mi manca la mia Mariagrazia”.

Come sta Mariagrazia

Le informazioni sullo stato di salute di Mariagrazia sono affidate esclusivamente ai familiari che aggiornano la pagina Facebook. Ciò che è certo è che la giovane non è ancora fuori pericolo, nonostante alcuni problemi respiratori l’altra settimana hanno fatto temere il peggio, rendendo necessario il ricovero in terapia intensiva del St Thomas’ Hospital di Londra. Uscita dall’intensiva, da alcuni giorni è di nuovo nel reparto di cardiologia. Una notizia che aveva fatto esultare di gioia i fan. Tuttavia la situazione resta critica. “Ho appena saputo – si legge in un altro post – che la terapia di Mariagrazia non sta funzionando e che ieri notte è stata male, oggi i medici proveranno a cambiare terapia in modo da vedere come reagisce il corpo”.