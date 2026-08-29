Gragnano, 75enne muore nell’incendio in casa: fermata la figlia convivente

Svolta nelle indagini sulla morte della donna di 75 anni trovata carbonizzata all’interno della sua abitazione di Gragnano. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il fermo della figlia convivente dell’anziana, nei cui confronti vengono ipotizzati i reati di omicidio volontario e tentato incendio.

Il provvedimento è arrivato dopo l’interrogatorio della donna. Secondo quanto reso noto dagli inquirenti, nel corso degli accertamenti sarebbero emersi «gravi indizi di colpevolezza» a suo carico.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri in via Vittorio Veneto. A intervenire nell’abitazione sono stati i carabinieri della stazione di Gragnano e i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia, insieme ai vigili del fuoco.

Le prime risultanze investigative avrebbero consentito di delineare una possibile dinamica dell’accaduto. Secondo l’ipotesi al vaglio degli investigatori, la figlia della vittima avrebbe tagliato il tubo del gas e successivamente tentato di appiccare il fuoco all’abitazione. Le fiamme sviluppatesi all’interno della casa avrebbero quindi raggiunto la 75enne, provocandone la morte. Gli investigatori stanno verificando anche le condizioni della donna fermata, che potrebbe soffrire di problematiche di natura psichica. Si tratta di un aspetto che, allo stato attuale, necessita ancora di specifici approfondimenti e accertamenti.

Il fascicolo è coordinato dalla Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso. Al termine degli accertamenti e dell’interrogatorio è stata quindi adottata la misura precautelare nei confronti della figlia della vittima.

Intanto l’abitazione di via Vittorio Veneto è stata posta sotto sequestro, in modo da consentire lo svolgimento degli ulteriori rilievi necessari a ricostruire nei dettagli quanto avvenuto. Anche la salma della 75enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami disposti nell’ambito dell’inchiesta. Le indagini proseguono per verificare ogni elemento della vicenda e stabilire con precisione la sequenza degli eventi che ha portato alla morte dell’anziana.