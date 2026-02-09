Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo questa mattina al Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa per il talk #NonCiFermaNessuno, ideato da Luca Abete, da anni in prima linea nelle campagne di sensibilizzazione dedicate ai giovani. Un incontro intenso, autentico, capace di trasformare l’aula in uno spazio di dialogo vero, dove parole, esperienze e riflessioni hanno trovato terreno fertile.

#NonCiFermaNessuno di Luca Abete: al Liceo Cirillo di Aversa una mattinata di ascolto, confronto e alleanze contro il bullismo

L’evento è stato il risultato di un vero gioco di squadra, reso possibile anche grazie all’impegno dei giovani dell’associazione Wake Up Uagliù, che hanno lavorato fianco a fianco con la scuola per offrire agli studenti un’occasione di crescita e consapevolezza. Numerosi e sentiti gli interventi degli studenti, veri protagonisti della mattinata. Ragazzi e ragazze hanno preso la parola, raccontando senza filtri dubbi, paure, episodi vissuti o osservati, dimostrando quanto il tema del bullismo sia ancora attuale e quanto sia urgente parlarne in modo diretto e senza retorica.

A portare il proprio contributo istituzionale e professionale anche il sindaco di Aversa, dott. Francesco Matacena, il dirigente scolastico, dott. Luigi Izzo, e la neurocriminologa dott.ssa Apollonia Reale, che hanno sottolineato l’importanza di una rete educativa solida tra scuola, famiglia, istituzioni e territorio. Un messaggio chiaro: la prevenzione passa dall’ascolto e dalla responsabilità condivisa.

Incisive le parole di Luca Abete, che ha affidato a una riflessione profonda il cuore del suo intervento: “Il bullismo non si combatte con le prediche, ma con alleanze. Tra compagni che smettono di ridere, tra scuole che smettono di voltarsi dall’altra parte, tra coscienze che scelgono di esporsi. Viviamo una fase in cui anche tra gli adulti viene spesso premiato il linguaggio violento, l’atteggiamento irrispettoso, la sopraffazione mascherata da carattere. E allora viene spontaneo chiedersi: come possiamo sperare che tra i ragazzi nasca una risposta diversa, se l’esempio che offriamo va nella direzione opposta? La responsabilità è collettiva: non basta dire ai giovani cosa evitare ma occorre offrire esempi reali cui ispirarsi”. Parole che hanno colpito nel segno, perché #NonCiFermaNessuno non è solo un talk, ma un invito concreto a prendere posizione, a scegliere ogni giorno da che parte stare. E al Liceo Cirillo di Aversa, oggi, quella scelta è apparsa più chiara che mai.