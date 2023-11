“Non consumate CocaCola: contiene la legionella”. È il messaggio – fake – che si sta diffondendo in queste ore sui social che invita a evitare la bibita gassata a causa di un presunto lotto contaminato dalla legionella e che avrebbe provocato problemi di salute in 28 persone ricoverate in diversi ospedali tra Napoli e provincia.

“Non bevete Coca-Cola, persone intossicate da legionella a Napoli”: la fake news che circola sui social

La fake news è diventata virale su diverse piattaforme, raccogliendo migliaia di visualizzazioni su TikTok ed è stata perfino condivisa su Facebook e WhatsApp con variazioni nei dettagli.

Intanto, gli ospedali partenopei – il Cardarelli, il Santobono e il Cotugno di Napoli – smentiscono categoricamente la presenza di pazienti ricoverati a causa di intossicazioni da Coca-Cola o altre bevande gassate. Gli esperti sottolineano che la legionella non si trasmette attraverso l’ingestione, ma per via aerea. Nonostante le smentite, la falsa notizia ha continuato a diffondersi con messaggi vocali che affermano, senza alcun fondamento, ricoveri in vari nosocomi.

Un messaggio fasullo, che ha cominciato a circolare sui social dopo la notizia, poi smentito, di un presunto lotto di bevande gassate contaminato in Croazia. Insomma, un allarmismo ingiustificato che ha generato soltanto panico tra le persone.