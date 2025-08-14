Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, la Polizia di Stato ha eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 52 anni, gravemente indiziato del delitto di concorso in truffa pluriaggravata.

Nola, truffa da 2.500 euro: arrestato 52enne che fingeva carabiniere per ingannare un anziano

L’episodio risale al 26 febbraio scorso, quando a Nola la vittima, un anziano invalido, era stata contattata da un complice del malvivente, fingendosi un Maresciallo dei Carabinieri. L’anziano veniva convinto che la figlia avesse causato un incidente stradale e che solo consegnando denaro e oggetti preziosi a un presunto avvocato si sarebbe evitato l’arresto della persona cara.

Il truffatore, insieme a un complice ancora in corso di identificazione, ha ritirato orologi e monili per un valore di circa 2.500 euro. La badante della vittima ha registrato il momento della consegna, immortalando in parte il volto del responsabile.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli sotto il coordinamento della Procura di Nola, hanno analizzato sistemi di videosorveglianza e confronti fotografici, permettendo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne.

Il provvedimento è una misura cautelare disposta in fase preliminare: l’uomo è presunto innocente fino a sentenza definitiva.