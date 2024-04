Ha tentato di strangolare la compagna 21enne dopo l’ennesima lite per motivi legati alla gelosia morbosa.

Nola, tenta di strangolare la fidanzata: 21enne arrestato dai Carabinieri

Per questo motivo un 21enne di Cimitile è stato tratto in arresto dai Carabinieri della locale stazione. L’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Nola su richiesta della Procura locale, è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Cimitile.

Dalle verifiche dei militari è emerso che le violenze e le umiliazioni andavano avanti da circa un anno; in una delle aggressioni era stata colpita così forte alla testa da riportare una lesione permanente a un timpano. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere con le accuse di sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni personali aggravate.

Il precedente

Il ragazzo era stato denunciato già, proprio dopo una di queste aggressioni, ma per una vicenda diversa: dopo aver litigato con la giovane nel bar si era scagliato con l’auto contro la folla che era in piazza a Nola, seminando il panico, investendo diverse persone e causando lesioni ad un 18enne. Anche quella volta il movente era stata la gelosia morbosa per la stessa ragazza: dopo un litigio il giovane era salito in auto e, come mostrato da alcuni video, aveva rischiato di fare una strage.