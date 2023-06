Momenti di paura a Nola nella serata di ieri. Un ragazzo a bordo di una Fiat Panda ha seminato il panico tra la gente che affollava il centro correndo all’impazzata. Sarebbero sette le persone travolte dal guidatore.

Nola, auto corre all’impazzata: sette persone investite

Teatro della vicenda è stata Piazza Duomo a Nola. Secondo una prima ricostruzione, a scatenare la follia del 20enne alla guida dell’utilitaria un precedente litigio. Almeno sette i feriti, trasportati in ospedale. Lo stesso conducente si sarebbe poi ribaltato al termine della corsa. “Ennesima conseguenza della movida by-night senza regole – commenta il parlamentare Francesco Emilio Borrelli – Bisogna inasprire le pene per i delinquenti della strada”.

I feriti travolti dall’auto sarebbero in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Tra i feriti ci sarebbe anche l’automobilista, che è stato poi arrestato. Secondo una prima ricostruzione il giovane aveva poco prima litigato con la fidanzata. L’automobilista avrebbe poi proseguito la sua corsa folle verso il comune di Camposano. Qui, la vettura sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale in circostanze ancora da chiarire.