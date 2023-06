Si è costituito presso la Polizia di Stato il 19enne che la notte scorsa ha seminato il panico a Nola investendo almeno una persona in piazza Duomo. Il ragazzo, che ha qualche precedente penale, è stato trattenuto presso il commissariato di San Giuseppe Vesuviano ma è attualmente libero.

Nola, corsa folle in piazza dopo aver litigato con la fidanzata: resta libero

“Il leone è ferito, ma non è morto”. E’ questa la storia Instagram che ha pubblicato il ragazzo questa mattina. Una volta dimesso dall’ospedale, Ugo Pazzo – come si fa chiamare sui social – si è presentato spontaneamente presso il commissariato di Polizia e la sua posizione è attualmente al vaglio degli investigatori. Il bilancio ufficiale del suo momento di follia – come spiega Fanpage.it – è di un ferito. Voci ufficiose parlano invece di sette persone investite.

L’episodio risale alle notte appena trascorsa. Nelle immagini, riprese coi cellulari da alcuni testimoni e riversate sui social, si vede la Fiat Panda nera che schizza tra le strade affollate senza curarsi della presenza delle persone che stazionano in strada. La sua Fiat Panda è stata ritrovata a Camposano, a pochi chilometri di distanza. Il 19enne si sarebbe ribaltato dopo aver perso il controllo dell’auto.

Il retroscena

Secondo quanto raccontato dal titolare di un bar di piazza Duomo a “La Radiazza”, il giovane automobilista aveva litigato con la fidanzata ed era stato allontanato dal locale. Avrebbe tentato di entrare nel bar con l’auto, in retromarcia, per poi scagliarsi contro la folla. Al momento resta libero, ma non è escluso che la Procura di Nola emetta provvedimenti nei suoi confronti.