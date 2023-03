Apre nuovo supermercato Sole365 nel napoletano: si cerca personale

Mercoledì 8 marzo alle 09:00 in via Cimitile 24, a Nola apre un nuovo supermercato Sole365. Un nuovo punto vendita che mette a disposizione a tutti i clienti del nolano e comuni limitrofi prezzi bassi per 365 giorni l’anno.

Apre nuovo supermercato Sole365 nel napoletano:

I responsabili della rete commerciale stanno selezionando nuove figure in vista della nuova apertura. Si cercano addetto sala, addetto cassa, addetto cucina – Cuoco, sommelier, addetto macelleria, addetto gastronomia, addetto panetteria, addetto ortofrutta e addetto pescheria. Le candidature possono essere inviate online sul sito ufficiale della catena Sole 365. Clicca qui, registrati e invia il tuo curriculum.

I requisiti

Raggiungere obiettivi di vendita

Disposizione dei prodotti all’interno del banco e confezionamento

Rispettare le norme di sicurezza alimentare e dei protocolli di vendita

Esperienza pregressa nel ruolo

Eccellente rapporto con la clientela

“Questa nuova apertura, prevista in un giorno importante come l’8 Marzo, sottolinea che siamo vicini ogni giorno alle donne, al di fuor di retorica. Sono molte le donne che passano ogni giorno per i nostri punti vendita e sono molte le colleghe che con professionalità e dedizione fanno in modo che Sole365 possa offrire ai clienti sempre solo il meglio”, afferma Michele Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale.

Per l’inaugurazione dell’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della donna, verrà offerto un omaggio floreale a tutte le clienti con una Kalanchoe Rosalina in regalo. Dall’11 al 12 marzo, ai clienti che spenderanno minimo 10 euro verrà regalata una shopping bags, e buoni sconto da 5€ utilizzabili al raggiungimento di 30€ euro di spesa.