Nola, bimbo investito e schiacciato da auto al passaggio a livello: muore sul colpo

Travolto e schiacciato da auto al passaggio a livello. Vittima un bambino di appena 10 anni. La tragedia si è consumata sui binari della Circumvesuviana di Nola, in provincia di Napoli. A darne notizia, attraverso i suoi canali social, è stato in serata Umberto De Gregorio, ad di Eav (Ente autonomo Volturno).

Nola, investe e schiaccia un bambino di 10 anni al passaggio a livello: muore sul colpo

Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio di ieri, 26 dicembre, un’automobile guidata da una donna ha accelerato prima che le barriere potessero abbassarsi. Superato il transito ferrato, però, la macchina ha investito un bambino sull’altra parte della strada e l’ha travolto, uccidendolo sul colpo. La testa della vittima è purtroppo finita sotto lo pneumatico della vettura.

Dopo l’incidente, la donna alla guida si è fermata per prestare soccorso e ha caricato il piccolo sulla propria auto nel tentativo di salvarla ma per il minorenne non c’è stato niente da fare. Sul caso è stata aperta un’inchiesta. “Una tragedia, non ci sono parole – ha scritto Umberto De Gregorio – sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sui passaggi a livello. Rfi punta all’eliminazione totale dei passaggi a livello sulla propria rete. Anche EAV nel suo piccolo li eliminerà tutti appena possibile. Non è una scelta, ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria”.

Chi era la vittima

Il piccolo, di origini polacche, era in Campania con la famiglia per trascorrere le festività. Viveva in Islanda con la famiglia. Tutti insieme stavano attraversando i binari quando era scattato già il segnalatore luminoso e il suono della campanella era attivo. Sul caso indaga la Polizia di Stato. La donna al volante è stata sottoposta ai test tossicologici di routine.

Immagine: archivio