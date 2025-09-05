Nisida-Gaiola, stop temporaneo alla balneazione: ARPAC rileva valori non conformi

Balneazione temporaneamente sconsigliata nel tratto di mare antistante la località “Nisida-Gaiola”.
Nisida-Gaiola, stop temporaneo ai bagni: analisi ARPAC rilevano valori non conformi
La decisione arriva a seguito degli esiti analitici sfavorevoli comunicati dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), che il 3 settembre 2025 ha rilevato valori non conformi ai parametri stabiliti dal decreto legislativo n. 116/2008.
L’avviso, emesso a titolo precauzionale e a tutela della salute pubblica, resterà valido fino a nuovi campionamenti e ulteriori accertamenti che possano confermare il ritorno a condizioni ottimali delle acque. Le autorità raccomandano ai cittadini di rispettare scrupolosamente l’indicazione ed evitare la balneazione nell’area interessata fino a nuove comunicazioni ufficiali.