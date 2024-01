Brusco calo delle temperature in Campania e arriva la prima neve della stagione. Per ora è circoscritta alle vette più alte dei monti dell’interno, anche se basterà attendere ancora qualche giorno per vederla anche a quote più basse e sul Vesuvio stesso.

Neve in Campania, nel weekend è attesa anche a quote basse

Sopra i 1.300 metri nei rilievi interni, la neve è già caduta, specialmente sulle vette più alte dell’appennino campano. Tuttavia, a luoghi come il Lago Laceno a Bagnoli Irpino, nota località sciistica, la neve non è ancora presente, nonostante una breve “spruzzata” giorni fa.

Si prevede un repentino cambiamento con il crollo delle temperature nel fine settimana, con la possibilità di neve sul Vesuvio sabato, sebbene temporanea. Domenica sera, il freddo si allontanerà gradualmente, e le temperature torneranno alle medie stagionali, seguite da piogge che caratterizzeranno la prossima settimana, cancellando la neve anche alle quote più basse.

