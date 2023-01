Neonata rischia di soffocare nel napoletano, i vigili scortano l’auto in ospedale e la salvano

Tragedia sfiorata a San Giorgio a Cremano dove una neonata ha rischiato di morire per un boccone di cibo ma, grazie all’intervento tempestivo della Polizia Municipale e dei medici dell’ospedale, la piccola è stata salvata,

Neonata rischia di soffocare, i vigili scortano l’auto in ospedale e la salvano

Due vigili urbani, mentre transitavano in via Alighiero Noschese, sono stati avvicinati da un uomo che chiedeva aiuto per la figlia: la piccola stava rischiando di soffocare a causa di un boccone di cibo ed era diventata ormai cianotica. I due agenti, Fabio Aversa e Antonio Esposito, si sono dunque recati in via San Martino, dove la mamma della neonata l’aveva già caricata in auto, pronta a recarsi in ospedale: i vigili hanno così scortato la vettura fino all’ospedale Annunziata di Napoli.

La bimba è stata prontamente assistita dai medici del nosocomio, che le hanno salvato la vita. Gli agenti, dopo qualche ora, hanno contattato il padre della neonata per essere aggiornati sulle sue condizioni di salute e hanno appreso con sollievo che la bimba era ormai fuori pericolo.