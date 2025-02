Nemmeno Saint-Maximin arriva a Napoli, gli azzurri chiudono Okafor dal Milan nelle ultime ore di mercato

Nelle ultime ore di mercato il Napoli alla fine trova il sostituo di Kvara; saltata la trattativa per Saint-Maximin, il ds Manna ha deciso di chiudere per Okafor. Lo svizzero arriverà dal Milan in prestito con diritto di riscatto per circa 25 milioni.

Non si chiude Saint Maximin, arriva Okafor

Il Napoli ha deciso: sarà Noah Okafor il sostituto di Kvara per la seconda parte di stagione. Dopo le complicazioni burocratiche per l’acquisto di Saint-Maximin, gli azzurri hanno deciso di virare sull’esterno del Milan: operazione in prestito con diritto di riscatto per circa 25 milioni.

Okafor, arriva al Napoli dopo il mancato approdo al Lipsia

Lo svizzero era stato a un passo dal Lipsia a inizio gennaio, ma la trattativa era poi saltata dopo che le visite mediche non avevano convinto il club tedesco, desideroso di avere un giocatore pronto nell’immediato. Il calciatore ha cambiato l’agenzia delle sue procure e il Ds Manna frettoloso nel trovare il tassello mancante sulla rosa ha virato sull’esterno Svizzero ex Milan e Salisburgo