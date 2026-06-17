Giugliano. Nel Mog un’opera nuova e già abbandonata nel degrado

Diversi milioni di euro per la rifunzionalizzazione degli spazi interni al mercato ortofrutticolo di Giugliano. Per i nuovi stand, gli interventi sono stati completati, tempi rispettati e si attende solo in collaudo entro fine giugno. Nella struttura di via Santa Maria a Cubito era stato però realizzato anche un altro intervento, in questo caso con risorse dei Programmi Integrati Città Sostenibile, soldi europei che poi la Regione trasferisce ai comuni: uno spazio verde attrezzato con area giochi, una sala conferenze, panchine ed un campo di calcio a 5. Inizialmente era previsto anche uno di padel, poi escluso dalla precedente amministrazione comunale dopo accese polemiche politiche.

Solo per quest’opera è stato speso circa 1 milione di euro. Uno spazio dove già regnano l’incuria e l’abbandono. Il suo destino non è ancora chiaro. Un’area che potrebbe essere utile alla cittadinanza ma lontana dai centri abitati. Gli operatori del Mog avrebbe proposto di affidarlo alle associazioni del settore, che potrebbero organizzare eventi, convegni, corsi di formazione e occuparsi quindi delle manutenzioni. L’amministraizone comunale avrebbe invece altre idee e al momento tutto resta così. Attualmente questo è il triste scenario nonostante le importanti risorse pubbliche impiegate per provare a rigenerare questi spazi.