Dopo 13 giornate, la classifica parla chiaro: in vetta ci sono 4 squadre campane. La Juve Stabia comanda, mentre Avellino, Benevento e Casertana inseguono.

Nel girone C regnano le squadre campane: la situazione

Risultati importanti nella tredicesima giornata. Nei posticipi, la capolista Juve Stabia frena con un pareggio nella trasferta di Foggia. Non ne approfitta il Benevento, che manca l’aggancio in vetta facendosi raggiungere negli ultimi minuti da un ottimo Giugliano per il 2-2 finale. Ritorna a volare l’Avellino, che domina a Brindisi passando 0-4 con un super Gori. La squadra più in forma del momento è però la Casertana, che incalza nella quinta vittoria consecutiva battendo a domicilio anche la Virtus Francavilla 2-3 con doppietta di Curcio e Montalto che decide la partita.

In zona play off, continua a volare il Picerno del bomber Murano, che batte il Potenza nel derby 3-1 e vola al quarto posto insieme alla Casertana. Sempre in zona play off, vittorie di Latina e Crotone che regolano rispettivamente Messina e Monterosi.

Il Cerignola ritorna alla vittoria battendo il Catania, che non riesce ad uscire dalla sua crisi. Dopo 4 giornate, ritorna alla vittoria il Sorrento che batte il Taranto e trova punti importantissimi per la salvezza.

In caduta libera la Turris, che non riesce più a rialzarsi con la nona sconfitta nelle ultime 11 partite e sprofonda ormai in piena zona play out dopo un inizio entusiasmante.