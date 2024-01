A Giugliano è morta una bambina Rom la settimana scorsa. Questo, forse, lo sapete tutti. Sei anni e una vita spezzata. Si chiamava Michelle e aveva un sogno: andare a scuola.

Per i nostri figli i sogni molto spesso sono fatti di videogiochi o giocattoli. Il suo era più vero: voleva indossare un grembiule e scappare dal degrado del campo Rom.

La sua morte ha di nuovo acceso i riflettori sulla questione. Il quotidiano ‘Il Mattino’ ha avuto il ruolo e il merito di tenere alta l’attenzione sulla vicenda.

Anche grazie a questa ‘pressione’ mediatica, il Prefetto Michele Di Bari è venuto a Giugliano. Ha messo tutti intorno a un tavolo ed ha preteso soluzioni. Prima aveva visitato a sorpresa il campo.

Bimba morta al campo Rom e visita del Prefetto, ’

Domenica scorsa, nel mio editoriale, chiedevo proprio questo: l’intervento del Governo e dello Stato. La presenza di Sua Eccellenza il Prefetto è la migliore risposta che potessi avere. Grazie, Prefetto. Grazie per essere venuto. Ha acceso in noi una speranza.

Un altro grazie va detto a Don Francesco Riccio, con la sua costante azione di integrazione ci ha mostrato i Rom in maniera diversa. Ci ha fatto capire come ogni Rom sia una storia a sé. Parlare di ‘Rom’ come se fossero tutti uguali non ha senso. Grazie a lui e le altre associazioni molti bambini ora vanno scuola. Ed è già tanto.

La ricetta deve essere sempre la stessa: mano tesa a quelli che vogliono cambiare vita e pugno di ferro verso coloro che vogliono continuare a sguazzare nel degrado e nella delinquenza. A rovinare la loro vita e la nostra.

Stampa, Prefetto, Chiesa hanno il merito di aver fatto il loro dovere in una vicenda così tragica. Chi dovrebbe invece vergognarsi, e non poco, è la politica. Tranne il Sindaco di Giugliano e pochissimi altri, nessuno ha detto una parola sulla vicenda. Zitti e muti, partiti e movimenti. Di destra e di sinistra. Zero iniziative, neanche un messaggio di cordoglio, un comunicato stampa. Niente. Tutti chiusi in un colpevole silenzio.