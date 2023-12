Natale in sicurezza a Napoli come anche negli altri Comuni della provincia. Dal capoluogo parte un’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi in merito alle disposizioni di sicurezza soprattutto nei luoghi della movida.

Natale in sicurezza, varchi presidiati a Chiaia e ordinanze anti-caos tra Napoli e provincia

Dalle 10 alle 20 dei giorni 24 e 31 dicembre 2023 saranno vietate il consumo di bevande in vetro o lattine nonché somministrare cibi o bevande da vendere per l’asporto o luoghi di commissione. Il Comune di Napoli fa particolare riferimento alla zona di Chiaia, in particolare ai baretti, al centro storico – a partire dai Quartieri Spagnoli – e al Vomero, tutte località preferite dai giovani napoletani per i brindisi della Vigilia di Natale e di quella di Capodanno.

E proprio a Chiaia il neo Prefetto Michele Di Bari ha stabilito, nel corso del comitato per l’ordine pubblico, che vengano predisposti almeno 6 i varchi nella zona dei baretti. A coordinarne l’operazione sarà la Questura. Ogni varco, dunque, verrà presidiato dalla Polizia per evitare disordini e caos.

Anche gli altri Comuni della provincia di Napoli mettono in campo provvedimenti simili per limitare, ad esempio, il consumo di bevande in vetro o in lattine. È il caso di Torre del Greco. Ma anche i sindaci di Pozzuoli e Bacoli adottano lo stesso provvedimento, con qualche modifica: il divieto riguarderà l’uso di bicchieri di vetro soltanto all’esterno dei locali.