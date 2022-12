Entra in una tabaccheria, compra sigarette e un “gratta e vinci” per tentare la fortuna. Vince 500mila euro. E’ quanto accaduto al bar tabacchi di via Piano di San Sossio Baronia, piccolo centro dell’Irpiania.

San Sossio Baronia (Avellino), compra un “gratta e vinci” e vince 500mila euro

L’identikit del vincitore è top secret. Da quanto si apprende, il fortunato giocatore ha acquistato un tagliando della lotteria “Nuova Doppia Sfida” che, una volta “grattato”, gli è valso mezzo milione di euro. Lo stesso punto vendita ha creato un post per congratularsi con il fortunato vincitore. “Auguriamo al fortunato vincitore o vincitrice un sereno Natale“, scrivono i proprietari del tabacchi su Facebook.

La notizia della vincita ha rapidamente fatto il giro del paese. Da quando si è diffusa la notizia, nel tabacchi di via Piano è un continuo viavai di persone. E c’è chi, ovviamente, tenta la sorte sperando che la Dea Bendata faccia visita anche a casa sua. L’ultima vincita importante in Campania risale a fine novembre, quando il cliente di una tabaccheria di Massa di Somma, in provincia di Napoli, si aggiudicò 100mila euro presso una stazione di servizio di via Pirandello.