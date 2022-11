La dea bendata torna a far visita in provincia di Napoli. Con un tagliando di due euro, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 100mila euro al Gratta&Vinci. E’ successo a Massa di Somma, nel vesuviano.

Dea bendata in provincia di Napoli, vinti 100mila euro col Gratta&Vinci

La giocata vincente è avvenuta al Royal tabacchi presso la stazione di servizio in via Luigi Pirandello. Subito è partita la caccia all’identikit del nuovo paperone. Pare che non sia un residente del posto ma comunque un cliente abituale della ricevitoria gestita da tre donne (Mariarca, Roberta e Raffaella). «Spesso la mattina si ferma a fare rifornimento poi passa qui in tabaccheria», ha raccontato a Il Mattino Mariarca, una delle ragazze che lavorano nel negozio, «Ha acquistato delle cose e poi ha chiesto un gratta e vinci».

La notizia della ricca vincita ha fatto subito il giro della città e la voce si è diffusa nella zona del vesuviano a macchia d’olio. I proprietari dell’esercizio commerciale, però, non sono nuovi alle visite della dea bendata. Infatti presso un altro punto vendita di loro proprietà che hanno nel quartiere di Napoli-Ponticelli non molto tempo fa ne sono stati vinti cinque di milioni di euro e successivamente altri cinquecentomila.