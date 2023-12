“Natale col cuore”, una giornata di prevenzione cardiovascolare al centro commerciale di Mugnano

Ieri presso il Medical Center del Dott. Mario Mauriello di Mugnano, all’interno del Centro Commerciale di Mugnano, ex Auchan, si è tenuta una giornata di prevenzione cardiovascolare intitolata “Natale col cuore”, in collaborazione con lo stesso centro, dove sono stati eseguiti numerosi Elettrocardiogramma e visite cardiologiche gratuite. L’iniziatica ha avuto lo scopo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie cardiovascolari.

Le visite sono state eseguite dai Dott.ri Mario e Alfonso Mauriello. “Grazie alla campagna di screening gratuita effettuata ieri abbiamo individuato, in diversi soggetti, la presenza di problematiche correlate al cuore che hanno permesso di prevenire ed evitare problemi futuri nei pazienti” – ha spiegato il Dottor Mario Mauriello. “Tutte le visite e gli esami sono stati offerti dal nostro centro.

“Natale col Cuore” non è solo una campagna di screening ma è un vero e proprio progetto sociale rivolto anche ai meno abbienti che spesso non possono permettersi una visita. Dare una chance a tutti ha sempre fatto parte della nostra mission” – hanno concluso i Dott.ri Mario e Alfonso Mauriello. In Italia, le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte, essendo responsabili del 35,8% di tutti i decessi. Nelle donne, si presentano con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. Per entrambi i sessi, resta cruciale il ruolo della prevenzione, legata principalmente agli stili di vita e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.