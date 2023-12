Ko casalingo nell’ultimo match del girone d’andata per il Giugliano che cade contro l’Audace Cerignola. Seconda sconfitta consecutiva e fuori dai play off

Giugliano-Audace Cerignola 0-1

Gara equilibrata. Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, i pugliesi vanno avanti al 20′ con Russo, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Dieci minuti dopo, invece, è buona la marcatura di D’Ausilio che riceve in area, elude l’intervento di Berman e colpisce a rete per il vantaggio del Cerignola.

Nella ripresa D’Ausilio va anche vicino al raddoppio in avvio di ripresa colpendo il palo esterno. Al 57 è bravo Krapikas a dire no a Di Dio che sfiora il pareggio, poi tocca a Malcore recriminare per un salvataggio sulla linea di Caldore, dopo che il bomber aveva saltato anche il portiere Russo. Per l’attaccante non è una serata da incorniciare: a tre minuti dal 90′ il Cerignola ottiene un rigore per fallo di Caldore su Sosa, ma la conclusione dagli undici metri trova la perfetta opposizione di Russo.

Per il Giugliano il campionato riprenderà domenica 7 gennaio ore 16:15, quando I tigrotti saranno impegnati nel derby con il Sorrento

Il tabellino

Giugliano (4-3-3) Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabrè; Vogiatzis; Berardocco (56’ Gladestony), De Rosa (56’ Eyango – 81’ Nocciolini); Ciuferri, Salvemini (76’ Bernardotto), Oviszach (56’ Di Dio).

Audace Cerignola (4-2-3-1) Krapikas; Coccia, Gonnelli, Bianco, Russo; Tascone, Ruggiero; D’Ausilio (71’ Bezzon), D’Andrea (89’ Neglia), Leonetti (75’ Sosa); Malcore. Allenatore: Tisci

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena

Marcatori: 30’ D’Ausilio (AC)