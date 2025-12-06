Il programma di Natale a Giugliano prende il via il 6 dicembre con l’accensione ufficiale delle luminarie cittadine in Piazza Annunziata alle ore 18.30, accompagnata dalla performance dei Mr. Hyde, un momento simbolico che inaugura ufficialmente le festività natalizie.

Natale a Giugliano, weekend ricco di appuntamenti: si parte oggi con l’accensione delle luci

Il 7 dicembre la città si apre all’arte con l’inaugurazione della mostra collettiva Restoration, a cura dell’artista italo-brasiliano Jose Carlos Bellentuono, ospitata nella Chiesa della Maddalena dalle ore 10.00. Per due giorni sarà possibile visitare le opere dei diversi artisti coinvolti e partecipare ai laboratori gratuiti di pittura e fotografia. Nella stessa mattinata, in piazza Matteotti alle ore 10.30, i writers Smok e Lobo condurranno una sessione di Live Painting con laboratorio gratuito di graffiti.

L’8 dicembre prosegue nel segno della creatività: in piazza Matteotti alle ore 10.30 i writers Zeus40 & Teso guideranno un nuovo appuntamento di pittura e graffiti. La giornata sarà animata anche da attività dedicate a bambini e famiglie in piazza Cristoforo Colombo dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. A partire dalle ore 18.00, il centro cittadino ospiterà Il circo di Natale, con spettacoli musicali e performance di arte di strada estemporanee. Sempre l’8 dicembre, in piazza Matteotti alle ore 18.00, si terrà un suggestivo Concerto Gospel. Dalla stessa giornata avranno inizio le mostre d’arte presepiale e i percorsi tematici sacri nelle principali chiese cittadine, visitabili fino al 21 dicembre ogni mattina, dalle ore 10.00 alle 12.00.

Il 9 dicembre, dalle ore 10.00 alle 19.00, la Chiesa della Maddalena ospiterà il primo appuntamento dell’iniziativa solidale “Gli eroi del Natale”, i laboratori a favore dell’Ospedale Pausillipon curati dalla Pro Loco, con raccolta fondi dedicata all’istituto pediatrico. Un momento che unisce creatività e solidarietà e che proseguirà anche il 12, 21 e 28 dicembre.