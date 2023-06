Aveva nascosto la droga in una confezione di pangrattato, a sua volta inserita in una busta contenente pesce avariato. Con questa “tecnica” un 69enne di Ischia avrebbe tentato di eludere i controlli dei Carabinieri al porto dell’isola verde. Ma grazie al fiuto dei canti antidroga del Nucleo cinofili di Sarno, l’uomo è stato fermato e successivamente arrestato.

Nasconde droga tra pangrattato e pesce marcio, scoperto 69enne nel Napoletano

A finire in manette è Vincenzo Senese, 69enne di Casamicciola Terme, già noto alle forze dell’ordine. Tornava sull’isola verde dopo un viaggio in aliscafo da Napoli. Addosso 8 grammi di cocaina, confezionati in bustine di cellophane. Curioso il tentativo di eludere i varchi e gli eventuali nasi dei cani “in uniforme”: aveva occultato lo stupefacente in una confezione di pangrattato, inserita a sua volta in una busta contenente pesce marcio. Un odore terrificante che avrebbe allontanato chiunque ma che non ha tratto in inganno i militari dell’Arma. Lo stupefacente è stato quindi recuperato e il 69enne è stato arrestato dai militari del nucleo operativo e radiomobile ischitano. Nella sua abitazione rinvenuti 102 pacchetti di sigarette di contrabbando. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.