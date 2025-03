In occasione del compleanno di Gennaro Palumbo, giovane scomparso nel 2023 a seguito di un tragico incidente stradale a Giugliano, è stata costituita un’associazione in suo ricordo per promuovere la sicurezza stradale.

Nasce l’Associazione “Mo_jay” in memoria di Gennaro Palumbo per la sicurezza stradale

L’evento di presentazione si è svolto ieri presso il Caffè Merlino a Sant’Antimo, dove è stato proiettato un video commemorativo dedicato al ragazzo, il cui sogno era diventare cantante. Prima della presentazione, una santa messa ha ricordato il giovane scomparso.

“L’Associazione “Mo_jay” nasce con l’intento di dare voce a tutte le persone che, come noi, hanno subito il dolore e la perdita di un familiare a causa di incidenti stradali – spiegano i promotori dell’iniziativa -. La nostra missione è sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale, promuovere azioni concrete per prevenire ulteriori tragedie e supportare le vittime e le loro famiglie nel difficile percorso di elaborazione del lutto.

Siamo consapevoli dell’importanza di non dimenticare le vite spezzate sulle strade e di lottare per un cambiamento reale. L’apertura di questa associazione non è solo un tributo a chi non c’è più, ma un impegno per costruire un futuro più sicuro per tutti. Ieri abbiamo colto l’occasione del compleanno di Genny per unire ancora una volta il nostro dolore che portiamo ormai da quasi due anni”.