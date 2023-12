Si chiama “De Lux” ed è un cioccolatino ispirato al temperamento del governatore campano, Vincenzo De Luca. Il bonbon è stato realizzato dal maestro cioccolatiere Marco Della Vecchia, ex presidente nazionale di Cna Agroalimentare, in occasione della manifestazione Salerno Dolcissima.

Nasce il “De Lux”, il cioccolatino dedicato al governatore campano De Luca

A consegnare il singolare cadeaux al presidente della Regione Campania sono stati il presidente di Cna Salerno, Lucio Ronca e il segretario provinciale Simona Paolillo. Gli ingredienti che compongono il cremino, spiegano i vertici di Cna Salerno, sono stati scelti pensando al carattere di De Luca e dalla loro unione è nato “De Lux”. Ma come è fatto? “Cioccolato fondente amaro all’esterno come guscio, un ripieno morbido e dolce al pistacchio, color verde militare per le caratteristiche di combattente ed un pizzico di sale per la sua sagacia”, precisano.

Dopo aver strappato al presidente la promessa di un assaggio, i vertici Cna Salerno hanno rivolto a De Luca “una serie di sollecitazioni: una legge quadro sull’artigianato di cui la Campania è priva e l’avvio della seconda edizione della Scuola della Ceramica di Vietri sul Mare programmata e deliberata ma ancora in stand by”.