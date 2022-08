Pizzeria da incubo nel centro storico di Napoli, scattano i controlli dei Nas. Blitz dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Napoli in numerosi ristoranti e pizzerie del capoluogo partenopeo.

Napoli, blitz dei Nas nelle pizzerie de centro storico

I militari dell’arma hanno sequestrato, in totale, 50 kg di alimenti privi di tracciabilità alimentare. Inoltre, in una storica pizzeria del centro, hanno accertato che gli alimenti che venivano poi serviti ai clienti erano tenuti in pessimo stato di conservazione; anche nei locali dove venivano conservati i prodotti sono emerse significative carenze igieniche sanitarie. Oltre al sequestro degli alimenti, i carabinieri hanno quindi disposto la chiusura immediata di due depositi e degli spogliatoi, elevando in totale sanzioni per 12mila euro.