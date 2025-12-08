Turismo da record nel centro cittadino di Napoli nel weekend dell’Immacolata. Registrate in città circa 450mila presenza, con eventi che richiamano visitatori da tutta Italia e una città che continua a crescere nel panorama turistico internazionale.

Napoli, weekend dell’Immacolata da record: centro storico invaso dai turisti

Le strade del centro sono piene ma gli alberghi non registrano il tutto esaurito, a conferma di quanto la città soffra ancora il fenomeno del turismo “mordi e fuggi”. Dato positivo è invece l’incremento di arrivi in aeroporto: +40% di passeggeri a Capodichino.

Oggi la giornata conclusiva del “Napoli Racing Show” sul lungomare con la parata dei campioni e la premiazione ufficiale. Ma sono tanti gli eventi in calendario che attraggono turisti da e fuori la Campania. San Gregorio Armeno, la famosa strada dei pastori, si conferma meta di pellegrinaggio e tappa obbligata per chiunque visiti la capitale del Sud. Non mancano disagi alla viabilità.