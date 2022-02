San Valentino da dimenticare per due donne, vittime di soprusi e atti persecutori da parte di mariti e compagni violenti anche nel giorno in cui si festeggiano gli innamorati. Teatri delle violenze, Napoli est e Napoli ovest. A Posillipo, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per atti persecutori un 46enne di origini srilankesi.

Napoli, violenze anche a San Valentino: picchiate due donne

Dopo una relazione finita male ha continuato a perseguitare la ex compagna, pedinandola e aggredendola più volte, provocandole uno stato di ansia continua. Ieri si è presentato per l’ennesima volta sul luogo di lavoro della donna. La vittima presta servizio come domestica in un’abitazione e fuori casa si è ritrovata il 46enne ad attenderla. A quel punto la donna ha trovato il coraggio di chiamare il 112 e nel giro di pochi minuti i Carabinieri sono accorsi sul posto. Il 46enne è così finito in carcere e ora è in attesa di giudizio.

Ponticelli

A Ponticelli, invece, i militari del nucleo radiomobile partenopeo hanno arrestato un 45enne, con precedenti, per maltrattamenti in famiglia. Al culmine di un alterco, nato per futili motivi, ha sfasciato un armadio e poi si è scagliato con veemenza contro la moglie. Schiaffi, un pugno allo zigomo e colpi alla testa con una gruccia appendiabiti. Non sono mancante le minacce, accompagnate da un paio di forbici puntate contro. Provvidenziale la segnalazione dei vicini ai Carabinieri che, dopo aver udito le urla, hanno pensato al peggio e hanno subito allertato le forze dell’ordine. All’arrivo dei militari il 45enne ha provato a fuggire ma, dopo una breve corsa, è stato bloccato e accompagnato al carcere di Poggioreale.