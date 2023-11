Pugnalati alle spalle e alle mani. Vittime due agenti della Polizia di Stato (sezione Polfer) aggrediti ieri sera da un extracomunitario di origini gambiane. Le ragioni del ferimento non sono ancora chiare. Teatro della vicenda la Stazione Centrale di Piazza Garibaldi.

Napoli, accoltella due poliziotti della Polfer: arrestato aggressore

Secondo quanto riporta Il Mattino, poco dopo le 19 e 30, l’uomo stava dando in escandescenze all’esterno di un locale situato nella stazione ferroviaria, al punto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo dei poliziotti, l’aggressore ha estratto un coltello e si è scagliato contro gli agenti.

Il malvivente è poi scappato all’esterno della stazione, salvo poi essere bloccato da una Volante e identificato. Nel frattempo i due poliziotti sono stati subito soccorsi dai colleghi e trasportati all’Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca per le cure mediche del caso e sono stati dimessi uno con 7 giorni, l’altro con 10 giorni di prognosi per la guarigione. Nessuno dei due verserebbe in gravi condizioni.