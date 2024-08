Vigili urbani investiti e pestati. È un bilancio nero quello del weekend, che conta a Napoli diverse aggressioni agli agenti della Municipale. L’episodio più grave in piazza del Gesù, dove due caschi bianchi sono stati malmenati da due artisti di strada.

Napoli, vigili urbani picchiati e investiti: caos a piazza del Gesù

I vigili erano intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione per un volume della musica troppo alto. La situazione si è rapidamente degenerata quando i due agenti hanno chiesto agli artisti di interrompere la performance e di esibire i permessi necessari.

I due, un uomo di nazionalità rumena e una donna colombiana, hanno reagito con violenza, aggredendo i vigili con calci, pugni e sputi. A quel punto è stato necessario richiedere l’intervento di altre pattuglie.

Gli altri due episodi

Un altro grave episodio è avvenuto giovedì scorso a Viale Michelangelo, nel quartiere Vomero. Un uomo a bordo di uno scooter non si è fermato all’alt imposto da un vigile, travolgendo l’agente nel tentativo di eludere il controllo. L’agente, soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli, ha riportato solo lievi escoriazioni e una prognosi di cinque giorni. L’investitore è stato denunciato. Ultimo episodio, infine, in piazza Medaglie D’Oro, dove un uomo, in stato di agitazione, ha cominciato a inveire contro i passanti. All’arrivo dei vigili, ha rifiutato di farsi identificare e ha lanciato un tavolino contro gli agenti. È stato poi bloccato dopo un breve inseguimento.