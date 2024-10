Ancora un pedone investito in via Marina. Dopo la morte di Valeria Vertaglio, la mamma 43enne deceduta dopo aver accompagnato i figli a scuola, ieri alle 19 un’altra persona ha rischiato di morire lungo la lunga arteria che costeggia il Porto.

Napoli, via Marina: corse folli sulla corsia preferenziale. Turista investito mentre attraversa

La vittima dell’alta velocità e del mancato rispetto delle regole questa volta è un turista, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’uomo sarebbe stato centrato in pieno da una macchina nella corsia preferenziale, già oggetto di mille polemiche per l’uso indiscriminato che ne fanno anche semplici automobilisti e scooteristi.

La notizia è rimbalzata ieri sul profilo del parlamentare Francesco Emilio Borrelli su segnalazione di un utente. “Nell’attraversare le strisce pedonali un turista in via Marina é stato investito. Nonostante questo i taxi e le auto con forte velocità continuavano a correre nella corsia preferenziale. Le invio le foto dell’accaduto alle 19.10 con la speranza che un giorno si possano trovare soluzioni per questa strada fuori ogni norma di civiltà. Grazie sempre per il suo impegno”.