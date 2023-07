Sarebbe stata identificata la persona che questa mattina all’alba ha appiccato l’incendio alla statua della Venere degli stracci. Le fiamme hanno completamente distrutto l’opera.

Napoli, Venere degli stracci distrutta dall’incendio: chi è stato

I poliziotti hanno fermato un 31enne senza fissa dimora per il reato di incendio e distruzione di beni culturali. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile e da personale del Commissariato Decumani, attraverso le immagini del sistema di video sorveglianza cittadina, hanno consentito di individuare il probabile autore e rintracciarlo in una mensa sita in via Marina.

L’opera dell’artista Michelangelo Pistoletto era stata installata due settimane fa. Il cumulo di vestiti, come si vede nei video subito circolati su Internet, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme, mentre la statua è stata sciolta dal calore sprigionato.