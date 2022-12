Mancano pochi giorni per le celebrazioni in onore di San Gennaro a Napoli. Un evento attesissimo per tanti fedeli che, come ogni anno, sperano nel rinnovamento del prodigio. Venerdì, 16 dicembre 2022, nella Cappella del Tesoro di San Gennaro (via Duomo 149) si svolgerà la santa messa presieduta dall’Abate Prelato Monsignor Vincenzo De Gregorio.

Napoli, venerdì il “miracolo laico” di San Gennaro

Si inizia di mattina. Alle 9 si celebrerà l’omelia in onore a San Gennaro, presso la Cattedrale del Duomo. Poi, come da rito, l’Abate si recherà nella Cappella del Tesoro per prelevare dalla preziosa cassaforte le ampolle con il sangue. Le celebrazioni religiose proseguiranno anche nel pomeriggio: alle ore 18 e 30, si svolgerà la santa messa all’Altare Maggiore della Cattedrale del Duomo, presieduta dal parroco don Vittorio Sommella e con la partecipazione del personale sanitario dei reparti di Ematologia dell’azienda Ospedaliera Cardarelli.

La storia del miracolo del 16 dicembre

Conosciuta come “miracolo laico” quella del 16 dicembre è la terza delle tre celebrazioni annuali a cui si accompagna il prodigio della liquefazione. Data che ricorre in memoria dell’eruzione del Vesuvio del 1631 in cui i napoletani chiesero e ottennero l’intervento miracoloso di San Gennaro per scongiurare che il magma invadesse la città.

Saranno presenti i membri della Deputazione, organismo laico che ha il compito di promuovere il culto di San Gennaro, di tutelarne le Reliquie e di custodire l’inestimabile patrimonio del Tesoro.

I tre miracoli

Sono tre le date da tenere in mente, quando si parla di “Faccia Gialla”: 19 settembre, 16 dicembre e il sabato che precede la prima domenica di maggio. Vediamo perché.