Si chiamava Emanuela Chirilli la 28enne di Maglie (Lecce) morta nel drammatico incendio scoppiato questa notte a Napoli, in un b&b di Piazza Municipio. La vittima è stata identificata in queste ore dopo gli accertamenti effettuati dalla Scientifica.

Napoli, vacanza tragica: Emanuela muore nel b&b durante incendio. Aveva 28 anni

La ragazza avrebbe compiuto 28 anni tra un mese. Era ospite – come spiega Fanpage.it – del “Covo degli Angioini”, una struttura ricettiva che si trova in uno degli edifici più noti di piazza Municipio, sormontato dal cartellone luminoso della Lete. Emanuela viaggiava da sola. Era arrivata ieri da Lecce e sarebbe rientrata subito dopo aver lasciato la camera. Le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 4 di questa notte, probabilmente per un guasto all’impianto elettrico, quando la giovane stava dormendo.

Nel momento in cui i vigili del fuoco sono entrati nella stanza, al settimo piano dell’edificio, hanno trovato il corpo senza vita di Emanuela, che sarebbe deceduta per asfissia, senza che le fiamme l’abbiano raggiunta direttamente. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Le indagini sono condotte dal commissariato Decumani della Polizia di Stato e dalla Squadra Mobile di Napoli. In corso accertamenti sulle autorizzazioni e sulla regolarità della struttura.