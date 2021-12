La US Naval Support Activity Naples ha annunciato il lockdown della base di Gricignano con un messaggio sulla propria pagina ufficiale. Ecco il testo: «Attention, the possible active shooter situation on support site is ongoing. All personnel are to remain in lockdown and shelter in place on Support Site».

Napoli, US Navy in lockdown

La motivazione è legata al fatto che un uomo afroamericano di 20 anni armato si aggira nei pressi del sito.